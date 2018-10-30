Себастьян Ларссон вспомнил времена «Арсенала» и вонзил мощный эквалайзер на 96-й минуте

Полузащитник АИК Себастьян Ларссон сравнял счет в матче чемпионата Швеции против «Мальмё».

На момент удара хозяева проигрывали со счетом 0:1, а даже добавленное время уже истекло. Ларссон мощно пробил со штрафного, мяч от штанги залетел в сетку ворот гостей.

Ларссон после гола успел получить вторую желтую карточку и удалиться с поля, но счет не изменился – 1:1.

Себастьян провел долгое время в АПЛ, сыграв за «Арсенал», «Бирмингем», «Сандерленд» и «Халл».

За три тура до финиша АИК лидирует в чемпионате с 4-очковым отрывом от «Норрчёпинга». «Мальме» идет пятым.

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