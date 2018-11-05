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Шведы круто проводили игрока на пенсию и растянули 4 баннера с его фигурой на весь стадион
Жизнь в футболе нужно провести так, чтобы тебя чествовала вся арена.
Полузащитник шведского «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу объявил о завершении карьеры.
Перед последней домашней игрой стокгольмского клуба против «Хеккена» болельщики устроили мощный перформанс в честь 38-летнего футболиста.
На каждой из трибун «Tele2 Арены» фанаты растянули по огромному баннеру, на каждом из которых был изображен Бакирчиоглу. Он вышел на замену на 72-й минуте и не отметился голами или передачами. Его клуб выиграл – 1:0.
Кеннеди выступал за «Хаммарбю» с 1999 по 2003 гг., а затем вернулся в шведскую команду в 2012-м. В 2005-м болельщики поставили его на четвертое место в списке лучших футболистов за всю историю клуба.
- Помимо «Хаммарбю» полузащитник также играл за «Ираклис», «Твенте», «Аякс» и «Расинг» из Сантандера.
- Бакирчиоглу из семьи ассирийцев и родился в пригороде Стокгольма. Его назвали в честь 35-го президента США Джона Кеннеди.
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