Шведы круто проводили игрока на пенсию и растянули 4 баннера с его фигурой на весь стадион

Полузащитник шведского «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу объявил о завершении карьеры.

Перед последней домашней игрой стокгольмского клуба против «Хеккена» болельщики устроили мощный перформанс в честь 38-летнего футболиста.

На каждой из трибун «Tele2 Арены» фанаты растянули по огромному баннеру, на каждом из которых был изображен Бакирчиоглу. Он вышел на замену на 72-й минуте и не отметился голами или передачами. Его клуб выиграл – 1:0.

Кеннеди выступал за «Хаммарбю» с 1999 по 2003 гг., а затем вернулся в шведскую команду в 2012-м. В 2005-м болельщики поставили его на четвертое место в списке лучших футболистов за всю историю клуба.

Помимо «Хаммарбю» полузащитник также играл за «Ираклис», «Твенте», «Аякс» и «Расинг» из Сантандера.

Бакирчиоглу из семьи ассирийцев и родился в пригороде Стокгольма. Его назвали в честь 35-го президента США Джона Кеннеди.

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