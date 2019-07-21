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В игрока «Мальмё» вселился Жиру и ужалил вратаря ударом скорпиона

В игрока «Мальмё» вселился Жиру и ужалил вратаря ударом скорпиона
Eurosport

1 час назад

Воспитанник «Мальмё» Златан Ибрагимович придет в восторг, увидев этот удар.

«Мальмё» в матче 16-го тура чемпионата Швеции сыграл вничью с «Сириусом» – 1:1.

Счет в игре открыл игрок «Сириуса» Филип Хаглунд, после чего Андерс Кристиансен из «Мальмё» восстановил равновесие блестящим ударом скорпиона.

  • 1 января 2017 года Оливье Жиру, выступавший за «Арсенал», забил ударом скорпиона в ворота «Кристал Пэлас».
  • Позже гол Жиру получил премию Пушкаша как лучший мяч, забитый в 2017 году.

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