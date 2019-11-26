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Златан опять на что-то намекнул – возможно, на переход в шведский клуб
А возможно, на очередную рекламу букмекеров.
Нападающий Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб «Хаммарбю».
38-летний Ибра выложил видео с футболкой «Хаммарбю», на задней части которой появляется его фамилия. В подписи швед тегнул официальный аккаунт клуба.
В октябре Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию. Но новость оказалась рекламной акцией.
- Златан покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и находится в поисках нового клуба. В основном, медиа сообщали об интересе итальянских команд.
- Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень, сезон-2019 завершился 2 ноября. «Хаммарбю» финишировал на третьем месте.
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