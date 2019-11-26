Нападающий Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб «Хаммарбю».

38-летний Ибра выложил видео с футболкой «Хаммарбю», на задней части которой появляется его фамилия. В подписи швед тегнул официальный аккаунт клуба.

В октябре Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию. Но новость оказалась рекламной акцией.

Златан покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и находится в поисках нового клуба. В основном, медиа сообщали об интересе итальянских команд.

Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень, сезон-2019 завершился 2 ноября. «Хаммарбю» финишировал на третьем месте.

«Вы хотели Златана – я дал вам Златана». Ибра официально покинул «Гэлакси»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android