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Златан опять на что-то намекнул – возможно, на переход в шведский клуб

Златан опять на что-то намекнул – возможно, на переход в шведский клуб
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

А возможно, на очередную рекламу букмекеров.

Нападающий Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб «Хаммарбю».

38-летний Ибра выложил видео с футболкой «Хаммарбю», на задней части которой появляется его фамилия. В подписи швед тегнул официальный аккаунт клуба.

В октябре Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию. Но новость оказалась рекламной акцией.

  • Златан покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и находится в поисках нового клуба. В основном, медиа сообщали об интересе итальянских команд.
  • Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень, сезон-2019 завершился 2 ноября. «Хаммарбю» финишировал на третьем месте.

«Вы хотели Златана – я дал вам Златана». Ибра официально покинул «Гэлакси»

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