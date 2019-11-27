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Ибрагимович купил четверть акций «Хаммарбю»
Интрига разрешилась.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю».
В заявлении на официальном сайте команды раскрывается механизм покупки. Компания AEG, владеющая бывшим клубом Златана «Лос-Анджелес Гэлакси», также содержала 47% акций «Хаммарбю». Ибрагимович купил 50% шведского филиала компании и стал владельцем примерно четверти акций клуба.
«Хаммарбю» – фантастический клуб со страстными болельщиками, который пользуется большим уважением в Стокгольме и во всей Швеции. Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты, я впечатлен тем, чего клуб в последние годы добился на поле и за его пределами. Возможность присоединиться к «Хаммарбю» и двигать его вперед прекрасна и увлекательна», – заявил Златан.
- Базирующийся в Стокгольме «Хаммарбю» занял третье место в чемпионате Швеции-2019.
- 38-летний Ибрагимович после ухода из MLS пока остается без клуба.
- Златан – воспитанник «Мальмё».
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