Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю».

В заявлении на официальном сайте команды раскрывается механизм покупки. Компания AEG, владеющая бывшим клубом Златана «Лос-Анджелес Гэлакси», также содержала 47% акций «Хаммарбю». Ибрагимович купил 50% шведского филиала компании и стал владельцем примерно четверти акций клуба.

«Хаммарбю» – фантастический клуб со страстными болельщиками, который пользуется большим уважением в Стокгольме и во всей Швеции. Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты, я впечатлен тем, чего клуб в последние годы добился на поле и за его пределами. Возможность присоединиться к «Хаммарбю» и двигать его вперед прекрасна и увлекательна», – заявил Златан.

Базирующийся в Стокгольме «Хаммарбю» занял третье место в чемпионате Швеции-2019.

38-летний Ибрагимович после ухода из MLS пока остается без клуба.

Златан – воспитанник «Мальмё».

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