Фанаты шведского «Мальмё» изуродовали статую бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича – утром на нее надели туалетный стульчак и мусорный пакет, а вечером и вовсе подожгли.

Лютые выходки болельщиков, скорее всего, стали реакцией на своеобразное возвращение Ибры в шведский футбол – страйкер приобрел 47% акций другого клуба скандинавской страны – «Хаммарбю». «Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты», – выдал Златан после заключения сделки.

Болельщики первого профессионального клуба нападающего, очевидно, восприняли такой шаг как предательство.

Последним работодателем игрока был «Лос-Анджелес Гэлакси».

В данный момент Ибра является свободным агентом.

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