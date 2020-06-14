Эребру
    -
    18:30
    14.06.20
    Бехрн Арена
    АИК
      Чемпионат Швеции • Тур 1
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Эребру - АИК
      Чемпионат Швеции - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Эребру – АИК на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Axel Kjäll или Рикард Норлинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эребру и АИК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эребру и АИК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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