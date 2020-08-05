Варбергс Болс
    -
    20:00
    05.08.20
    Påskbergsvallen
    Юргорден
      Чемпионат Швеции • Тур 13
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Варбергс Болс - Юргорден
      Чемпионат Швеции - 5 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Варбергс Болс – Юргорден на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Joakim Persson или Ким Бергстранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Варбергс Болс и Юргорден и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Варбергс Болс и Юргорден, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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