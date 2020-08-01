Юргорден
    -
    16:00
    01.08.20
    Tele2 Arena
    Хеккен
      Чемпионат Швеции • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Юргорден - Хеккен
      Чемпионат Швеции - 1 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Юргорден – Хеккен на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ким Бергстранд или Андреас Альм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Юргорден и Хеккен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Юргорден и Хеккен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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