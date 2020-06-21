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Мальмё - Варбергс Болс
Чемпионат Швеции - 21 июня 2020
Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Мальмё – Варбергс Болс на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йон-Даль Томассон или Joakim Persson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальмё и Варбергс Болс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мальмё и Варбергс Болс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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