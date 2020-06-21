Хаммарбю
    -
    18:30
    21.06.20
    Tele2 Arena
    АИК
      Чемпионат Швеции • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Хаммарбю - АИК
      Чемпионат Швеции - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Хаммарбю – АИК на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стеван Биллборн или Рикард Норлинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаммарбю и АИК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хаммарбю и АИК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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