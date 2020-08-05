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Мальмё - Хельсингборг ИФ

Чемпионат Швеции - 5 августа 2020

Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Мальмё – Хельсингборг ИФ на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Йон-Даль Томассон или Улоф Мельберг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальмё и Хельсингборг ИФ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мальмё и Хельсингборг ИФ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

