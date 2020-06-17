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Эльфсборг - Хаммарбю

Чемпионат Швеции - 17 июня 2020

Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Эльфсборг – Хаммарбю на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джимми Телин или Стеван Биллборн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльфсборг и Хаммарбю и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эльфсборг и Хаммарбю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

