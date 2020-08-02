Гётеборг
    -
    18:30
    02.08.20
    Гамла Уллеви
    Мальмё
      Чемпионат Швеции • Тур 12
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Гётеборг - Мальмё
      Чемпионат Швеции - 2 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Гётеборг – Мальмё на Eurosport.ru! 2 августа 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Poya Asbaghi или Йон-Даль Томассон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гётеборг и Мальмё и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гётеборг и Мальмё, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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