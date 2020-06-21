Норрчёпинг
    -
    15:30
    21.06.20
    Норрчепинг Идроттспарк
    Юргорден
      Чемпионат Швеции • Тур 3
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      Онлайн
      Норрчёпинг - Юргорден
      Чемпионат Швеции - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Норрчёпинг – Юргорден на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йенс Густафссон или Ким Бергстранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норрчёпинг и Юргорден и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Норрчёпинг и Юргорден, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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