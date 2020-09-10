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Сириус - АИК

Чемпионат Швеции - 10 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Сириус – АИК на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хенрик Ридстрем или Bartosz Grzelak? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сириус и АИК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сириус и АИК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

