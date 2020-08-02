Кальмар
    -
    15:30
    02.08.20
    Гульдфагельн Арена
    АИК
      Чемпионат Швеции • Тур 12
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      Кальмар - АИК
      Чемпионат Швеции - 2 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. Следите за матчем Кальмар – АИК на Eurosport.ru! 2 августа 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальмар и АИК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кальмар и АИК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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