18-летний игрок шведского «Кальмара» Алекс Мортенсен ехал на велосипеде домой после тренировки, когда увидел державшегося за перила моста мужчину. Футболист слез с велосипеда и подошел к человеку.

«Он сказал, что хочет покончить с собой. Тогда я прыгнул к нему, заблокировал его левую ногу и обнял правой рукой, чтобы попытаться успокоить и в то же время удержать. Я крикнул прохожим, чтобы позвонили в службу спасения», – цитирует игрока SVT.

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Спасатели прибыли быстро и все разрешилось благополучно – Алекс спас жизнь мужчине. После такого поступка он признался журналистам, что сейчас думает о неслучайности тех или иных событий – если бы он тренировался чуть дольше, то не спас бы человека.

По итогам сезона-2020 «Кальмар» попал в зону стыковых матчей.

Первую встречу команда Мортенсена выиграла у «Йончопинга» 3:1, ответный матч запланирован на 13 декабря.

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