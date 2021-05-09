Финская футболистка клуба «Линчёпинг» Ольга Ахтинен получила желтую карточку во время матча против команды «Хеккен» в чемпионате Швеции. Судья вынесла девушке предупреждение после того, как у нее пошла кровь из носа.

Во время игры у Ахтинен открылось кровотечение и закружилась голова, после чего она села на газон. Арбитр тут же среагировала и показала карточку за затяжку времени, так как не покинула поле а села прямо посреди штрафной.

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«Наверное, я первая в истории футболистка, которая получила желтую карточку за носовое кровотечение», – приводит слова футболистки «Линчёпинга» Aftonbladet

«Линчёпинг» обыграл «Хеккен» со счетом 1:0.

«Линчёпинг» занимает четвертое место в таблице шведской лиги, «Хеккен» – третье.

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