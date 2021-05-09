Финская футболистка клуба «Линчёпинг» Ольга Ахтинен получила желтую карточку во время матча против команды «Хеккен» в чемпионате Швеции. Судья вынесла девушке предупреждение после того, как у нее пошла кровь из носа.
Во время игры у Ахтинен открылось кровотечение и закружилась голова, после чего она села на газон. Арбитр тут же среагировала и показала карточку за затяжку времени, так как не покинула поле а села прямо посреди штрафной.
Чемпионат Испании
«Барсе» нужен Кейн. Но каталонцы боятся покупать англичанина
«Наверное, я первая в истории футболистка, которая получила желтую карточку за носовое кровотечение», – приводит слова футболистки «Линчёпинга» Aftonbladet.
- «Линчёпинг» обыграл «Хеккен» со счетом 1:0.
- «Линчёпинг» занимает четвертое место в таблице шведской лиги, «Хеккен» – третье.
Чемпионат Кореи
Вратарь забил от ворот до ворот – во дворе не засчитали бы
Чемпионат Малайзии
В Малайзии забили рукой Бога. Гол – 1 в 1 как у Марадоны