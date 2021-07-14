Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры.

35-летний футболист вернулся в Швецию летом 2020 года. Летом Вернблуму предстоит операция на колене и длительная реабилитация.

«Грустно, но я рад, что заканчиваю карьеру именно в «Гётеборге». Играть здесь было моей мечтой с детства. Хотелось бы поиграть еще хоть немного, но мое тело против. Горько осознавать это. Решение далось мне невероятно трудно, но я должен прислушиваться к сигналам организма», – цитирует Вернблума официальный сайт «Гётеборга»

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Главный клуб в карьере Вернблума – московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2018 год.

В составе армейцев швед трижды выигрывал РПЛ, дважды – Суперкубок России и один раз побеждал в Кубке России.

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