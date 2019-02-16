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Игрок «Аль-Ахли» потер лампу, вызвал джинна и положил магический скример в девятку
Вот это голешник!
«Аль-Васл» сыграл вничью с «Аль-Ахли» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов арабских стран – 2:2.
Один из мячей в составе «Аль-Ахли» забил полузащитник Николае Станчу – румын сделал это красивейшим ударом из-за штрафной в дальнюю девятку.
- Ответную игру команды проведут 25 февраля.
- «Аль-Ахли» трижды побеждал в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Васл» является семикратным победителем чемпионата ОАЭ.
- Станчу перешел в саудовский клуб из пражской «Спарты» в январе за 10 млн евро.
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