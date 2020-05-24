Алашкерт
    Перерыв
    0
    -
    0
    16:15
    24.05.20
    Alashkert Stadium
    FC Noah
      Чемпионат Армении • Регулярный
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      Алашкерт - FC Noah
      Чемпионат Армении - 24 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Алашкерт – FC Noah на Eurosport.ru! 24 мая 2020 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алашкерт и FC Noah и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алашкерт и FC Noah, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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