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Алашкерт - FC Noah

Чемпионат Армении - 24 мая 2020

Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Алашкерт – FC Noah на Eurosport.ru! 24 мая 2020 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алашкерт и FC Noah и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алашкерт и FC Noah, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

