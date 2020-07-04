Первая лига чемпионата Армении завершена досрочно из-за договорняков. Забанили 5 клубов и 58 человек

Во втором дивизионе страны скандал.

Чемпионат Первой лиги Армении завершен досрочно из-за договорных матчей.

На участие в нечестной игре попались четыре клуба второго дивизиона – «Арагац», «Торпедо», «Масис» и «Локомотив». В нелегальных схемах также замешан «Ереван» – команда высшего дивизиона, не набравшая за сезон ни одного балла. Клубы дисквалифицированы на различные сроки, чемпионат не будет доигран. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении, 58 действующих лиц получили баны, 45 из них пожизненно отлучены от любой футбольной деятельности.

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Вопросы об объявлении победителя и регламенте следующего сезона будут решены позднее.

На момент приостановки сезона лидировали «Ван» и «Локомотив».

Мигрировал из кризисной Армении, в 2017-м играл в четвертой лиге. Теперь забивает «Баварии» в элите

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