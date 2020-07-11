Огонь в финале Кубка Армении: камбэк с 1:4, 10 голов в сумме и серия пенальти из 18 ударов

Коньяк «Арарат»
Фото: Getty Images
Посетившие матч точно получили главное впечатление в жизни.
Самый жаркий матч недели состоялся в Армении, где клубы «Ной» и «Арарат» сошлись в финале Кубка страны.
Победил «Ной» с нефутбольным счетом 6:5, причем в серии пенальти. Основное время завершилось 4:4 (1:4 после первого тайма). Перед финальным свистком гости остались в меньшинстве и первыми пропустили в дополнительные 30 минут, но все же перевели встречу в серию пенальти.
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В итоге соперники исполнили по девять ударов с точки (допустили по два промаха), а решающий мяч не забил Артур Даниэлян.
- «Ной» выиграл Кубок страны впервые в своей истории.
- Чаще других в турнире победал «Пюник» – 7 раз.
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