Бананц Ереван
    -
    17:00
    26.11.20
    Banants Stadium
    Алашкерт
      Чемпионат Армении • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Бананц Ереван - Алашкерт

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Бананц Ереван – Алашкерт на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бананц Ереван и Алашкерт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бананц Ереван и Алашкерт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет