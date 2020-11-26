FC Van - Шюмри

Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем FC Van – Ширак Гюмри на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу FC Van и Ширак Гюмри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются FC Van и Ширак Гюмри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

