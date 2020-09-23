Lori FC
    -
    15:15
    23.09.20
    Пюник
      Чемпионат Армении • Тур 5
      Календарь
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      Lori FC - Пюник
      Чемпионат Армении - 23 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Lori FC – Пюник на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 15:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Lori FC и Пюник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Lori FC и Пюник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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