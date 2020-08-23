Пюник
    -
    18:30
    23.08.20
    Republican Stadium
    Бананц Ереван
      Чемпионат Армении • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Пюник - Бананц Ереван
      Чемпионат Армении - 23 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Пюник – Бананц Ереван на Eurosport.ru! 23 августа 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пюник и Бананц Ереван и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пюник и Бананц Ереван, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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