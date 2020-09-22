Бананц Ереван
    -
    18:30
    22.09.20
    Banants Stadium
    Ноа
      Чемпионат Армении • Тур 5
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бананц Ереван - Ноа
      Чемпионат Армении - 22 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Бананц Ереван – Ноа на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бананц Ереван и Ноа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бананц Ереван и Ноа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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