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Бананц Ереван - Ноа

Чемпионат Армении - 22 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Бананц Ереван – Ноа на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бананц Ереван и Ноа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бананц Ереван и Ноа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

