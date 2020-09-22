Арарат
    Прервано
    0
    -
    0
    16:30
    22.09.20
    Republican Stadium
    Арарат-Армения
      Чемпионат Армении • Тур 5
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Арарат - Арарат-Армения
      Чемпионат Армении - 22 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Арарат – Арарат-Армения на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арарат и Арарат-Армения и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арарат и Арарат-Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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