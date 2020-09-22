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Арарат - Арарат-Армения
Чемпионат Армении - 22 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Арарат – Арарат-Армения на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арарат и Арарат-Армения и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арарат и Арарат-Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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