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Гандзасар Капан - Пюник
Чемпионат Армении - 12 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Армении. Следите за матчем Гандзасар Капан – Пюник на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гандзасар Капан и Пюник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Гандзасар Капан и Пюник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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