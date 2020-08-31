Эдгар и Гор Малакян, родные братья и футболисты сборной Армении, были задержаны в Ереване за драку с сотрудниками полиции.

По информации РИА «Новости», 30 августа братья Малакян устроили потасовку с полицейскими в центре Еревана неподалеку от архитектурного комплекса «Каскад». В докладной записке указывается, что мужчины нецензурно выражались, один из них оторвал погон правоохранителю и ударил по лицу.

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Всего пострадали четверо полицейских, а для задержания Малакян понадобились спецназовцы.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «хулиганство». Футболистам грозит пять лет лишения свободы.

Эдгару Малакяну 29 лет. Он выступал в Чехии, Украине, Армении и Казахстане.

26-летний Гор Малакян выступал за ереванский «Пюник» и украинскую «Сталь» из Каменского.

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