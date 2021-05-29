Ереванский «Алашкерт» под руководством Александра Григоряна стал чемпионом Армении. В последнем туре команда одолела «Арарат-Армению» со счетом 1:0.
Григорян возглавил «Алашкерт» 20 мая, за восемь дней до чемпионства. 54-летний тренер сменил на этом посту Абраама Хашманяна.
- «Алашкерт» набрал 46 очков и на пять баллов опередил «Ноа» и «Урарту».
- При тренере команда выиграла четыре матча подряд.
- Ранее Григорян работал в «Урарту». Перед чемпионатом Армении специалист руководил рядом российских клубов, в том числе «Тамбовом», «Лучом-Энергией» и «Анжи».
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