Ереванский «Алашкерт» под руководством Александра Григоряна стал чемпионом Армении. В последнем туре команда одолела «Арарат-Армению» со счетом 1:0.

Григорян возглавил «Алашкерт» 20 мая, за восемь дней до чемпионства. 54-летний тренер сменил на этом посту Абраама Хашманяна.

«Алашкерт» набрал 46 очков и на пять баллов опередил «Ноа» и «Урарту».

При тренере команда выиграла четыре матча подряд.

Ранее Григорян работал в «Урарту». Перед чемпионатом Армении специалист руководил рядом российских клубов, в том числе «Тамбовом», «Лучом-Энергией» и «Анжи».

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