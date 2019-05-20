Бывший футболист сборной Испании Хави сыграл последний матч в карьере за катарский «Аль-Садд». Клуб 39-летнего испанца проиграл иранскому «Персеполису» со счетом 0:2 в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

«Сейчас я планирую стать тренером в Катаре – здесь нет такого большого давления, зато можно получить опыт. Цель – вернуться в Европу, желательно в «Барсу». Я мечтаю быть тренером, чтобы передавать опыт. У меня в голове много футбольных концепций, и мне бы хотелось ими делиться», – приводит слова Хави 20minutos.es.

Хави круто проводили – вот фотоподтверждения.

Большую часть карьеры Хави провел в «Барселоне» – с 1998-го по 2015 год.

В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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