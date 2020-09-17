Эстеглал
    Прервано
    0
    -
    0
    21:00
    17.09.20
    Халифа
    Аль-Вахда
      Лига чемпионов Азии • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Эстеглал - Аль-Вахда
      Лига чемпионов Азии - 17 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов Азии. Следите за матчем Эстеглал – Аль-Вахда на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эстеглал и Аль-Вахда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эстеглал и Аль-Вахда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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