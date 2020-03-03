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Аль-Хиляль - Пахтакор

Лига чемпионов Азии - 3 марта 2020

Футбол, Лига чемпионов Азии. Следите за матчем Аль-Хиляль – Пахтакор на Eurosport.ru! 3 марта 2020 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рэзван Луческу или Шота Арвеладзе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Хиляль и Пахтакор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аль-Хиляль и Пахтакор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

