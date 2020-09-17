Пахтакор
    -
    21:00
    17.09.20
    Al Janoub Stadium
    Аль-Хиляль
      Лига чемпионов Азии • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Пахтакор - Аль-Хиляль
      Лига чемпионов Азии - 17 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов Азии. Следите за матчем Пахтакор – Аль-Хиляль на Eurosport.ru! 17 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шота Арвеладзе или Рэзван Луческу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пахтакор и Аль-Хиляль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пахтакор и Аль-Хиляль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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