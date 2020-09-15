Аль-Айн
    -
    18:00
    15.09.20
    Jassim Bin Hamad Stadium
    Аль-Садд
      Лига чемпионов Азии • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Аль-Айн - Аль-Садд
      Лига чемпионов Азии - 15 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов Азии. Следите за матчем Аль-Айн – Аль-Садд на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Педро Эмануэль или Хави? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Айн и Аль-Садд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Айн и Аль-Садд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет