Бывший нападающий «Спартака» Веллитон напомнил о себе в азиатской Лиге чемпионов.

Теперь 33-летний бразилец выступает за «Шарджу» из ОАЭ. В третьем матче после подписания контракта он оформил хет-трик. Все три мяча в ворота «Аль-Таавуна» были забиты с довольно острых углов – особенно хорош второй.

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30/01/2020 В 16:58
  • После окончательного расставания со «Спартаком» Веллитон отправился в Турцию, затем – в ОАЭ.
  • Бразилец становился лучшим бомбардиром РПЛ в 2009 и 2010 годах.

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