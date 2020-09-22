Бывший нападающий «Спартака» Веллитон напомнил о себе в азиатской Лиге чемпионов.
Теперь 33-летний бразилец выступает за «Шарджу» из ОАЭ. В третьем матче после подписания контракта он оформил хет-трик. Все три мяча в ворота «Аль-Таавуна» были забиты с довольно острых углов – особенно хорош второй.
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- После окончательного расставания со «Спартаком» Веллитон отправился в Турцию, затем – в ОАЭ.
- Бразилец становился лучшим бомбардиром РПЛ в 2009 и 2010 годах.
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