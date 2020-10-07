Нападающий «Персеполиса» Иса Алекасир схлопотал 6-месячный бан за демонстрацию дискриминирующего жеста во время игры против узбекского «Пахтакора» в Азиатской Лиге чемпионов.
На 49-й минуте прошедшей встречи Алекасир забил гол, после чего показал в телевизионную камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации счел жест оскорбительным и отстранил футболиста на полгода. Алекасир был оштрафован на 10 тысяч долларов.
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- В Иране раскритиковали решение дисквалифицировать Алекасира, так как он давно празднует голы подобным жестом в честь своего племянника.
- «Персеполис» и «Пахтакор» встретились в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов, иранский клуб победил со счетом 2:0.
- Позже «Персеполис» вышел в финал турнира, обыграв в полуфинале «Аль-Наср» (1:1, 5:3 по пенальти).
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