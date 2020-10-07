Нападающий «Персеполиса» Иса Алекасир схлопотал 6-месячный бан за демонстрацию дискриминирующего жеста во время игры против узбекского «Пахтакора» в Азиатской Лиге чемпионов.

На 49-й минуте прошедшей встречи Алекасир забил гол, после чего показал в телевизионную камеру азиатский разрез глаз. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации счел жест оскорбительным и отстранил футболиста на полгода. Алекасир был оштрафован на 10 тысяч долларов.