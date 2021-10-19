Аль-Наср
    -
    21:00
    19.10.21
    MRSOOL Park
    Аль-Хиляль
      Лига чемпионов Азии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Аль-Наср - Аль-Хиляль

      Футбол. Следите за матчем Аль-Наср – Аль-Хиляль на Eurosport.ru! 19 октября 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marcelo Salazar или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Наср и Аль-Хиляль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Аль-Наср и Аль-Хиляль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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