Ульсан Хендай
    -
    13:00
    20.10.21
    Стадион Чемпионата мира в Чонджу
    Пхохан Стилерс
      Лига чемпионов Азии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ульсан Хендай - Пхохан Стилерс

      Футбол. Следите за матчем Ульсан Хендай – Пхохан Стилерс на Eurosport.ru! 20 октября 2021 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мён Бо Хон или Gi-Dong Kim? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульсан Хендай и Пхохан Стилерс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ульсан Хендай и Пхохан Стилерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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