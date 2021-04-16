В матче группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии сыграл вничью с узбекистанским АГМК (2:2). Игра началась с необычного мяча, который забил ветеран команды, 36-летний Зафар Полвонов.

Вратарь арабского клуба Абдулла Аль-Майюф собирался выбить мяч, но что-то пошло не так: вынос не получился, и вместо удара вышла передача на стоящего перед ним Повонова – форвард тут же открыл счет.

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В составе «Аль-Хиляля» выступают известные в прошлом нападающие Бафетимби Гомис и Лусиано Виетто – при их участии были забиты два мяча саудовцев. Первый гол «Хиляля» случился на 27-й минуте, когда после прострела в борьбе с Гомисом мяч в свои ворота срезал защитник Сардор Рахмонов.

Спустя девять минут Виетто забил в пустые ворота после передачи еще одного выходца из европейского чемпионата, Андре Каррильо. АГМК установил окончательный счет на 70-й минуте: Санжар Шаахмедов прошил сетку после отскока от голкипера.

Бафетимби Гомис выступал в «Сент-Этьене», «Лионе», «Суонси», «Марселе» и «Галатасарае».

Лусиано Виетто играл за «Вильярреал», «Атлетико», «Севилью», «Валенсию», «Фулхэм» и «Спортинг».

Каррильо надевал футболки «Спортинга», «Бенфики» и «Уотфорда».

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