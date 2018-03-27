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Мьянма - Макао, Китай
Кубок Азии: отборочные матчи - 27 марта 2018
Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Мьянма – Макао на Eurosport.ru! Китай года в 27 марта 2018 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Герд Цайзе или Iao San Tam? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мьянма и Макао и как они играли друг с другом раньше. Китай – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мьянма и Макао, Китай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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