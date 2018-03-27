Йемен
    -
    18:15
    27.03.18
    Suheim Bin Hamad Stadium
    Непал
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа F
      Календарь
      Перед матчем

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      Йемен - Непал
      Кубок Азии: отборочные матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Йемен – Непал на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йемен и Непал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Йемен и Непал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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