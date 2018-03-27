Филиппины
    -
    14:30
    27.03.18
    Rizal Memorial Stadium
    Таджикистан
      Кубок Азии: отборочные матчи • Группа F
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Филиппины - Таджикистан
      Кубок Азии: отборочные матчи - 27 марта 2018

      Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Филиппины – Таджикистан на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тим Дули или Mubin Ergashev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филиппины и Таджикистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Филиппины и Таджикистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0