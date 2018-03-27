Онлайн

Филиппины - Таджикистан

Кубок Азии: отборочные матчи - 27 марта 2018

Футбол, Кубок Азии: отборочные матчи. Следите за матчем Филиппины – Таджикистан на Eurosport.ru! 27 марта 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тим Дули или Mubin Ergashev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Филиппины и Таджикистан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Филиппины и Таджикистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

