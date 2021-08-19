В Кабуле погиб бывший футболист юношеской сборной Афганистана U-16 Заки Анвари. Его не стало при попытке побега из страны на самолете ВВС США.

Анвари оказался в числе тех, кто схватился за колеса транспортного лайнера при взлете. В отсеке для шасси нет кислорода, поэтому Заки вместе с другими афганскими беженцами задохнулся от недостатка воздуха. Инцидент произошел еще в понедельник, 16 августа, но труп молодого футболиста опознали только спустя несколько суток.

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Журналист Бабак Тагхваи со ссылкой на экипаж воздушного судна C-17A уточнил, что висящие тела беженцев привели к неисправности двери колесного отсека. Из-за этого самолет отправился на вынужденную посадку в Катар. Репортер добавил в твиттере, что останки Заки Анвари при гибели разнесло на несколько частей.

Сборная Афганистана ни разу в истории не отбиралась на чемпионат мира и даже на Кубок Азии.

Политический кризис в Афганистане произошел после захвата столицы Кабула движением «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена). Президент страны Ашраф Гани уже бежал из страны.

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