Президент футбольной ассоциации Иордании (JFA) Али бен аль-Хусейн призвал Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) провести гендерный тест вратаря женской сборной Ирана Зохре Коудаи. Копию соответствующего письма он опубликовал в твиттере.

Женские сборные Ирана и Иордании встречались 25 сентября в рамках квалификационной игры Кубка Азии 2022 года. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти были сильнее иранки, окончательный итог – 4:2 в их пользу, причем Коудаи отразила два пенальти. Этот результат вывел Иран в финальную часть турнира.

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JFA усомнилась «правомочности участвующего игрока» потребовала провести гендерный тест. В Иордании считают, что Коудаи – мужчина, выдающий себя за женщину. Иорданская сторона настаивает на прозрачном и независимом расследовании. Проверку, по их мнению, должны провести медицинские специалисты.

Али бен аль-Хусейн раскритиковал AFC из-за очень серьезной проблемы, призывая конфедерацию «проснуться». Вот еще выдержка из письма: «Поймите, что проверка пола не является обязательной для участвующих игроков, однако статья оставляет за AFC право расследовать и принимать соответствующие меры, если есть сомнения в праве участвующего игрока. Мы просим AFC инициировать прозрачное и ясное расследование группой независимых медицинских экспертов, чтобы выяснить, подходит ли данный игрок и другие члены команды требованиям».

В письме также отмечено, что женская сборная Ирана по футболу имеет большой опыт с гендерными проблемами (в 2015-м восемь футболисток Ирана оказались мужчинами, ожидающими операции по смене пола – Eurosport.ru) и проблемами допинга.

Матч Иран – Иордания Фото: Getty Images

Главный тренер Ирана Марьям Ирандост категорически отвергла обвинения. «Медицинский персонал тщательно обследовал каждого игрока национальной сборной на предмет гормонов, чтобы избежать каких-либо проблем в этом отношении, и поэтому я прошу всех болельщиков не волноваться. Мы предоставим любую документацию, которую пожелает Азиатская конфедерация футбола, не теряя времени», – заявила она по информации The Sun.

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