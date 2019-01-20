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- Компенс. время 2-го тайма
- NguyenTran117'
- Компенс. время 1-го тайма
- Al-RawashdehSamir105'
- PhanLuong105'
- ТамариErsan98'
- Al-BakhitHaddad98'
- NguyenNguyen96'
- 2-ой тайм
- NguyenNguyen77'
- MorjanFaisal71'
- Baniateyah56'
- Nguyen51'
- 1-ый тайм
- Abdel-Rahman39'
Перед матчем
Онлайн
Иордания - Вьетнам
Кубок Азии - 20 января 2019
Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Иордания – Вьетнам на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Витал Боркельман или Hang-Seo Park? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иордания и Вьетнам и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Иордания и Вьетнам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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