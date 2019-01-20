Иордания
Завершено
0
1
-
1
0
(2 - 4)
14:00
20.01.19
Al-Maktoum
Вьетнам
Кубок Азии • 1/8 финала
Календарь
  • Компенс. время 2-го тайма
  • Иордания
  • Вьетнам
  • NguyenTran
    117'
  • Компенс. время 1-го тайма
  • Иордания
  • Вьетнам
  • Al-RawashdehSamir
    105'
  • PhanLuong
    105'
  • ТамариErsan
    98'
  • Al-BakhitHaddad
    98'
  • NguyenNguyen
    96'
  • 2-ой тайм
  • Иордания
  • Вьетнам
  • NguyenNguyen
    77'
  • MorjanFaisal
    71'
  • Baniateyah
    56'
  • Nguyen
    51'
  • 1-ый тайм
  • Иордания
  • Вьетнам
  • Abdel-Rahman
    39'
Перед матчем

Онлайн
Иордания - Вьетнам
Кубок Азии - 20 января 2019

Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Иордания – Вьетнам на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Витал Боркельман или Hang-Seo Park? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иордания и Вьетнам и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Иордания и Вьетнам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0