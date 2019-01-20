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- 2-ой тайм
- АзмунШоджаеи88'
- Al GhassaniAl Ghasany88'
- Al MahaijriAl-Khaldi81'
- ДежагаГоддос78'
- ДжаханбахшЧешми69'
- Амири65'
- Salih60'
- Перерыв
- Al YahyaeiAl Hajri45'
- 1-ый тайм
- Дежага (P)41'
- Джаханбахш32'
- Хоссейни2'
Перед матчем
Онлайн
Иран - Оман
Кубок Азии - 20 января 2019
Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Иран – Оман на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Пим Вербеек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран и Оман и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Иран и Оман, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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