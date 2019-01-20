Иран
Завершено
0
2
-
0
0
20:00
20.01.19
Стадион им. Мохаммада Бен Зайеда
Оман
    Кубок Азии • 1/8 финала
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Иран
    • Оман
    • АзмунШоджаеи
      88'
    • Al GhassaniAl Ghasany
      88'
    • Al MahaijriAl-Khaldi
      81'
    • ДежагаГоддос
      78'
    • ДжаханбахшЧешми
      69'
    • Амири
      65'
    • Salih
      60'
    • Перерыв
    • Иран
    • Оман
    • Al YahyaeiAl Hajri
      45'
    • 1-ый тайм
    • Иран
    • Оман
    • Дежага (P)
      41'
    • Джаханбахш
      32'
    • Хоссейни
      2'
    Перед матчем

    Онлайн
    Иран - Оман
    Кубок Азии - 20 января 2019

    Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Иран – Оман на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Пим Вербеек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран и Оман и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Иран и Оман, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0